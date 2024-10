Mulher é hospitalizada após ser agredida por causa de anéis em Mimoso

Uma mulher, de 40 anos, foi hospitalizada após ser agredida por causa de aliança no centro de Mimoso do Sul, na manhã desta quinta-feira (24).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava tomando café com o marido, e ele começou uma discussão pedindo de volta os anéis que havia dado para a esposa. O agressor disse que uma cigana contou que as jóias estariam amaldiçoadas e que custavam mais de R$ 20.000,00.

No entanto, após a vítima alegar que as jóias estariam com a filha em Muqui, o marido ficou furioso e começou a agredi-la, dando socos e empurrões. Nisso, a vítima caiu e bateu a cabeça na pia, formando hematomas no rosto.

Imediatamente, a vítima foi socorrida por populares e encaminhada para a Unidade de Saúde do município, em seguida, foi transferida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde dela.