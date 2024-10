Nossa Senhora Aparecida: missas no Sul do ES devem reunir centenas de féis

A Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, receberá homenagens em todo o sul do Espírito Santo no próximo sábado, dia 12 de outubro. Na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, além das 72 comunidades que também festejam esta data, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada em Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro, preparou uma programação especial que merece ser destacada.

Com o tema “Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança”, a única paróquia dedicada à Nossa Senhora Aparecida na região contará com uma programação intensa durante todo o dia 12 de outubro, iniciando com um passeio ciclístico saindo da Comunidade Santa Rita, seguido em direção a Igreja Matriz.

Para acolher o maior número possível de pessoas, serão realizadas duas procissões durante a tarde (carreata saindo de Nossa Senhora da penha em Alto Moledo), às 15h30 (pelos devotos) e no mesmo horário (cavalgada saindo de São João Batista, no Valão de Areia).

Missas de Nossa Senhora Aparecida

Já às 17h, a imagem da Virgem Maria será colocada em um andor e conduzida pelas principais ruas do distrito, em seguida, o Vigário Episcopal para Administração e Economia da Diocese de Cachoeiro e pároco local, Padre Valdece Shuenck, presidirá a Missa Solene, encerrando os festejos. A Celebração Eucarística será transmitida pela Rádio Diocesana 95,7.

Veja a programação em algumas Comunidades Eclesiais de Base

Paróquia São Pedro – Catedral (Cachoeiro)

8h: Santo Terço na Praça Jerônimo Monteiro, seguido de procissão até a Catedral de São Pedro

9h: Missa Solene presidida pelo padre Bruno Sá Rangel

Paróquia Nossa Senhora da Consolação (Cachoeiro)

6h30 e 19h: Missas na Igreja da Consolação (Matriz)

10h: Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Teixeira Leite

Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens (Iúna)

Quilombo

9h30: Celebração da Palavra para as Crianças

12h: Santo Rosário

15h: Consagração

18h: Procissão

19h: Santa Missa

Bonsucesso

10h: Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

12h: Show com Justino Leandro

Barra do Recreio

10h: Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

(Barraquinhas funcionando em seguida)

Paroquia Nossa Senhora Auxiliadora (Jerônimo Monteiro)

Rive

8h20: Procissão saindo da Rua Bernardo Vagas

9h: Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Caeté

17h: Missa na Comunidade Matriz

19h: Moda de Viola com Evandro e Amigos

Paróquia Santo Antônio de Pádua (Rio Novo do Sul)

8h: Missa na Igreja Santo Antônio de Pádua (Matriz)

Itataíba

5h: Queima de fogos em Homenagem à Nossa Senhora Aparecida

10h: Procissão, seguida de Celebração Eucarística na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

12h: Almoço Comunitário com moda de viola

15h: Animação infantil

Arroio das Pedras

17h: Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Nossa Senhora da Penha (Castelo)

Água Limpa

9h30 Chegada dos Apostolados de Oração

10h: Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

12h: Almoço Comunitário

Paróquia São João Batista (Muqui)

Recreio

10h: Santa Missa

12h: Almoço Comunitário com Show de Carol e Yuran