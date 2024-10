OAB-ES: Henrique Tavares lança chapa para presidência da 2ª Subseção

O advogado tributarista Henrique Tavares oficializou, nesta quarta-feira (9), a chapa Juntos Pela Advocacia, ao lado da advogada trabalhista e previdenciarista Priscila Thomaz. Juntos, eles registram sua candidatura para concorrer à presidência da OAB 2ª Subseção no triênio 2025-2028.

Com uma carreira pautada pela integridade e compromisso com a advocacia, Henrique busca representar a 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sediada em Cachoeiro de Itapemirim, e que abrange também os municípios de Mimoso do Sul, Vargem Alta, Atílio Vivácqua e Muqui.

As eleições estão marcadas para novembro deste ano, e a chapa encabeçada por Henrique e Priscila se propõe a ser democrática e inclusiva, com foco em atender as necessidades de toda a advocacia da região.

“Eu e Priscila registramos nossa chapa com o compromisso de promover uma advocacia forte, participativa, inclusiva e preocupada com as demandas da nossa classe”, afirmou Henrique.