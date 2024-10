Oficina de escrita para mulheres do ES tem inscrições abertas

A escritora e atriz Lorena Lima convida mulheres, maiores de 18 anos, interessadas em explorar o universo da escrita, a participarem da 2ª edição da Oficina de Produção de Contos Femininos Autoficcionais. A iniciativa, gratuita e presencial, acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro, em Vila Velha.

Durante a oficina, as participantes terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades de escrita. Assim explorando o gênero do conto autoficcional com a orientação da autora Lorena Lima e da professora doutora em Língua Portuguesa Ludimilla Rupf Benincá.

Além de estimular a reflexão sobre o fazer literário, a oficina proporcionará um espaço de troca e aprendizado mútuo entre as participantes. Fornecerão intérprete de libras nesses momentos, caso alguém solicite.

Ao final da oficina, lerão os contos produzidos em uma roda de leitura e, posteriormente, publicarão os textos no blog “Balaio de Palavras”, da escritora Lorena Lima, proporcionando às participantes a experiência de ver seus trabalhos publicados.

Como forma de incentivar a participação, as dez vagas selecionadas receberão uma ajuda de custo de R$ 50 por dia frequentado.

Como participar

As inscrições estão abertas até o dia 17 de outubro e podem ser realizadas por meio deste link https://forms.gle. Podem participar mulheres maiores de 18 anos e que buscam uma primeira experiência com a escrita. Transmitirão o sorteio das vagas ao vivo no Instagram do Grupo Beta de Teatro no dia 18 de outubro, às 20 horas.

Sobre a iniciativa

A 2ª edição da Oficina de Produção de Contos Femininos Autoficcionais é uma ação cultural aprovada no Edital nº 04/2023 – Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, fomentada na Linha 3 – Incentivo à Leitura, da Secretaria da Cultura (Secult). Realizaram a primeira edição da oficina em 2021, de forma on-line, como ação de lançamento do e-book “Só Conto Pra Elas”, que reúne contos da autora e facilitadora da oficina.

No blog, também lançaram os contos produzidos pelas mulheres participantes. O e-book e os contos estão disponíveis gratuitamente para leitura no blog “Balaio de Palavras”.

O blog da escritora Lorena Lima onde estão todos os contos da 1ª edição da oficina e o e-book gratuito: