Participe da 23ª Caminhada do Descobrimento de Vargem Alta!

No próximo dia 17 de novembro de 2024, a Prefeitura de Vargem Alta, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, promoverá a tradicional Caminhada do Descobrimento, uma ótima opção para aproveitar o domingo pela manhã em meio às belezas da Região Serrana.

Em sua 23ª edição, a caminhada conta com um percurso de aproximadamente 10 quilômetros. Iniciando às 6h30 com concentração e café da manhã no Estádio de Futebol Gerônimo Grillo na comunidade de Fruteiras Nova, com saída prevista para às 07h00.

A caminhada terá em uma bela paisagem com muito verde, começando na comunidade de Fruteiras Nova, subindo a Pedra do Pontão, importante monumento natural do município, que está no concorrendo as Sete Maravilhas do Município, após a subida, estaremos descendo para a comunidade de Pombal, que possui um dos mais belos vales do município, onde teremos ônibus para transportar as pessoas de volta ao início do percurso.

Mais informações:

As inscrições podem ser realizadas pelo formulário: https://forms.gle/gtyroLmMUXuQGVXu8

Os 200 primeiros a chegar no café da manhã receberão camisa do evento.

Levar garrafa de água.

Haverá ónibus saindo da Rodoviária de Vargem Altas as 6:00h com destino a Fruteiras Nova.

Dúvidas? Então envie um e-mail para caminhadadodescobrimentosectur@gmail.com.