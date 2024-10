Pedido de habeas corpus à acusado de matar vereador é negado pela justiça

Foi negado, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mais um pedido de Habeas Corpus contra o miliciano Gilbert Magner Antunes Lopes, conhecido como “Wagner Batman”, apontado como o mandante do assassinato do vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), o Marquinhos da Cooperativa.

A defesa de Gilbert alegou que o mesmo não tem nenhum envolvimento na morte do vereador, e que por isso, não havia necessidade da prisão preventiva contra ele.

Além disso, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, relator do processo, ressaltou que Gilbert também é acusado de envolvimento em outros crimes praticados no Sul do Espírito Santo.

Leia também: Mulher morre após se envolver em acidente com cachorro em Mimoso

Entenda o crime

Na noite do dia 27 de maio de 2021, Marcos, sua esposa e um amigo voltavam de uma partida de futebol. No caminho, um veículo modelo Hyundai HB20 teria parado ao lado do carro da vítima e os ocupantes atirado várias vezes no veículo que a vítima dirigia.

No entanto, um dos tiros atingiu o vereador, que morreu na hora. Ele perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco à beira da estrada. Os suspeitos fugiram do local sem levar nada. A mulher e seu amigo ficaram feridos e foram socorridos.

Aliás, os policiais encontraram o carro utilizado pelos criminosos, queimado quatro dias após o crime na localidade de Monte Belo, também no município de Presidente Kennedy.

“Wagner Batman” está foragido

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), está procurando Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como “Waguinho Batman”, apontado como mandante da morte do vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), conhecido como Marquinhos da Cooperativa.

De acordo com a Polícia Civil, o Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. Aliás, há disponível um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.