Pequenos negócios no ES recebem incentivos para vendas de fim de ano

Para comemorar o Mês do Empreendedor, o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), tem novidades para os donos de pequenos negócios no Espírito Santo.

Nesta segunda-feira (14), foi lançado o Cartão Aderes Envia, uma parceria com os Correios, que permitirá o envio de produtos com desconto de até 60% no frete durante o período natalino. Após o Natal, os fretes permanecerão com valores reduzidos, com descontos que vão de 10% a 30%.

A ação pode beneficiar até meio milhão de pequenos empreendedores em atividade no Estado. O Cartão Aderes Envia também está disponível para artesãos, pessoas ligadas ao associativismo e ao cooperativismo, além de microempreendedores da economia solidária, da agroindústria e da agricultura familiar. Para adquirir o cartão, basta preencher um formulário online. Após isso, a pessoa deverá ir pessoalmente até a Aderes buscá-lo.

A sede da Aderes fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, 714, Edifício RS Trade Tower, 5º andar, no bairro Praia do Canto. Para os empreendedores que moram longe da Capital, os cartões serão encaminhados para as agências do Nossocrédito ou para as Salas do Empreendedor, presentes em todos os municípios do Estado. Sendo assim, a pessoa poderá retirar o seu cartão nesses locais.

Pequenos negócios no ES

O lançamento do Cartão Aderes Envia teve a presença do governador Renato Casagrande, que reiterou o compromisso do Governo em incentivar o empreendedorismo. “Desde o primeiro momento, nossa gestão apoia os donos de pequenos negócios, artesãos e microempreendedores da economia criativa. Queremos ter cada vez mais instrumentos disponíveis para quem precisa de apoio e também de crédito. Nossas feiras viraram uma grande vitrine e agora com essa parceria com os Correios vocês poderão vender para todo o Brasil”, disse.

Por exemplo, um produto de 9 a 10 quilogramas enviado via PAC dentro do Estado do Espírito Santo custaria R$ 48,90, com o desconto máximo cairia para R$ 19,56. O mesmo produto via Sedex seria transportado por R$ 58, podendo ficar com o desconto em R$ 23,20.

“Este é um momento importante para o nosso Estado. Mais uma confirmação de que o Governo do Estado, através da Aderes, valoriza e fomenta o empreendedorismo do Espírito Santo. Queremos que os empreendedores capixabas sejam reconhecidos nacionalmente e tenham oportunidade de levar o seu produto cada vez mais longe”, destacou o diretor-geral da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho.

Qualificação

Durante a solenidade, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo lançou o projeto E-Empreender, que disponibilizará três cursos de Ensino a Distância (EaD). Serão 50 vagas disponíveis para Marketing Digital, 50 para Mídias Sociais, e 50 para Fotografia Mobile. Todo o conteúdo, o planejamento das aulas, a gestão da plataforma online de aprendizagem, bem como professores e material didático serão geridos 100% pela Aderes. As inscrições começam nesta terça-feira (15) e seguem até o próximo dia 31.

Os cursos terão início no dia 06 de novembro, com previsão de duração de 30 dias. A iniciativa é uma parceria entre a Aderes e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). O público-alvo dos cursos é qualquer pessoa com mais de 16 anos que já empreende ou deseja começar a empreender.

“O projeto E-empreender visa aprimorar as habilidades e conhecimentos de cidadãos interessados no empreendedorismo, proporcionando um ambiente virtual dinâmico e acessível. A qualificação não apenas amplia as perspectivas de vida de nossos participantes, mas também fomenta o crescimento de novos negócios no estado. Desenvolvido de forma a atender aos diversos perfis de empreendedores capixabas, o EaD da Aderes abrange uma ampla gama de setores e tipos de negócios”, afirmou Gavini.