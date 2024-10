Pesquisa divulga dados sobre o uso de drogas entre os adolescentes do ES

Uma pesquisa inédita de base escolar vai revelar o uso de substâncias psicoativas entre adolescentes do Ensino Médio no Estado do Espírito Santo.

A Rede Abraço realizou a pesquisa em parceria com o Laboratório de Estudos sobre Violência, Saúde e Acidentes da Universidade Federal do Espírito Santo (LAVISA) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes).

Sendo assim, a professora e Dra. Franciéle Marabotti conduzirá e coordenará a divulgação do raio-X sobre a problemática nesta terça-feira (8), às 14h, no Campus da Ufes, em Maruípe, em Vitória.

Durante a divulgação a pesquisadora vai apresentar os principais resultados do estudo, que contemplou 63 escolas. Sendo sete municípios componentes da Região Metropolitana da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão e Guarapari).

Os 4.600 estudantes entrevistados, que são de escolas públicas e privadas, contemplados ou não pelo Programa ‘Estado Presente’, responderam diversas questões. As questões foram ‘se já haviam utilizado algum tipo de droga; a frequência do uso; as motivações de consumo, entre outras temáticas.

Além dessas informações, a pesquisa apresenta o perfil socioeconômico, análises das características demográficas, predominância e/ou inclinação social e cultural, hábitos e até a utilização de medicamentos e esteroides anabolizantes.

“Trata-se de uma pesquisa robusta, envolvendo um tema de extrema relevância para a saúde pública, que serviu para nos subsidiar em relação às vulnerabilidades desse público mais juvenil, e nos alertar de forma efetiva sobre a importância que o assunto merece no tocante às políticas de enfrentamento e prevenção ao uso de álcool e outras drogas, bem como outras situações de violências”, acredita Franciéle Marabotti.

A pesquisa

Durante dois anos, a equipe planejou diversos procedimentos, incluindo o envio do projeto ao Comitê de Ética, que o aprovou. A partir daí, teve início a pesquisa.

Além disso, foram realizadas reuniões prévias com o Sindicato das Escolas Particulares e a Secretaria de Educação (Sedu) para apresentar o estudo e obter a aprovação para a coleta de dados nas escolas selecionadas do Estado.

Contudo houve também a realização de seminários para os coordenadores e profissionais responsáveis indicados pelas escolas selecionadas. Para não prejudicar o andamento dos fluxos rotineiros nas instituições, a equipe agendava previamente conforme o horário disponível.

Cada escola incluía um número de alunos participantes, conforme uma amostragem previamente estudada, determinando o número de escolas que fariam parte da pesquisa.

O subsecretário de Políticas sobre Drogas no ES, Carlos Lopes, reforça que é de extrema importância apresentar à sociedade capixaba um levantamento com essa robustez envolvendo o consumo precoce do uso de álcool e outras drogas entre adolescentes.

“Por isso, resolvemos entender comportamentos, dar luz a esses dados e estudar o aumento do consumo, que pode se desencadear através de uma série de fatores interligados – que vão desde a curiosidade, pressão de grupos sociais ou até mesmo de saúde mental. Nosso objetivo com essa pesquisa é justamente trazer à tona que, sem educação sobre os riscos e programas e políticas públicas eficazes de prevenção, dificilmente vamos minorar essa realidade”, acredita o subsecretário.

Apresentação de Resultados da Pesquisa sobre o uso de drogas entre os adolescentes do Ensino Médio no ES (Evento aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia)

Quando: 8 de outubro (terça-feira)

Horário: 14h

Local: Auditório Rose Maria C. Rego Paranhos (Elefante Branco), Campus do Hucam/UFES, em Maruípe