Pista é interditada após caminhão tombar na BR-262, em Domingos Martins

Um caminhão, carregado com bananas, tombou e interditou o km 94 da BR 262, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (10).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido o tombamento do veículo, a pista está parcialmente interditada, no sentido Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Leia também: Carro capota em cruzamento de avenida em Cachoeiro de Itapemirim

O local foi sinalizado e o trânsito flui no sistema de pare e siga, sem previsão de liberação.