PM detém mulher com mandado e apreende drogas no Espírito Santo

Policiais militares do 10º Batalhão detiveram uma mulher que estava com mandado de prisão em aberto e apreenderam drogas no município de Guarapari, na última segunda-feira (30). Suspeitos foram detidos.

Por volta das 09h, uma mulher de 35 anos foi detida no bairro Kubitscheck. A suspeita possui em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de furto e roubo. A própria foi detida e conduzida para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Por volta das 11h, um homem foi detido no bairro Kubitscheck após uma abordagem policial. O suspeito tentou se evadir da guarnição, mas foi alcançado. Foi apreendido em posse dele 39 pinos e dois papelotes de cocaína, uma pedra média de crack, uma balança de precisão e material para embalo de drogas.

Por volta das 16h, mais drogas foram apreendidas, desta vez em uma ação no bairro Praia do Morro. Um suspeito estava escondendo drogas em um terreno baldio e foi abordado. Em posse dele foi localizado certa quantidade de entorpecentes. Com ajuda do cão policial Lobo foi localizado mais materiais ilícitos que estavam escondidos no terreno, sendo apreendido ao total 59 pedras de crack, e R$ 479,00 em dinheiro.

Por volta das 22h, os policiais prosseguiram ao bairro Bela Vista para verificar uma denúncia. Ao chegar no local visualizaram um indivíduo indo até um terreno baldio, pegando algo e entregando a terceiros. A equipe se aproximou do suspeito e conseguiu abordar, sendo encontrado em sua posse R$220,00 em dinheiro e uma pequena quantidade de entorpecentes. Após a vistoria do cão policial Lobo foi localizado mais drogas, totalizando 131 buchas de maconha, 72 pinos de cocaína, 57 pedras de crack, sete pack’s e três pedaços maiores de maconha.

Todo material apreendido nas ocorrências foi encaminhado para a delegacia local, juntamente com os envolvidos.