Polícia Civil captura homem condenado por estupro de vulnerável no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), prendeu, nesta segunda-feira (21), um homem de 36 anos, alvo de um mandado de prisão definitiva pelo crime de estupro de vulnerável, emitido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina. A prisão ocorreu no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.

Com base em informações do setor de inteligência da Supic, os policiais identificaram e abordaram o condenado em um hotel, onde ele estava trabalhando. O indivíduo foi informado sobre o mandado de prisão e conduzido sem o uso de algemas.

Após a prisão, ele foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para as providências legais e, posteriormente, ao sistema prisional capixaba, permanecendo à disposição da Justiça.

