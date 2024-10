BR-101: PRF flagra motocicleta com irregularidade no Espírito Santo

Na tarde desta segunda-feira (21), por volta das 17h10, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), visualizaram uma motocicleta Honda Cg 125 Titan Ks, de cor prata, enquanto realizavam patrulhamento na BR-101, nas proximidades do km 258, na Serra.

Leia também: Polícia prende integrantes de quadrilha de roubo de cargas na BR-101

Segundo informações da PRF, a motocicleta, que era conduzida por um indivíduo de 20 anos, estava com a placa em desacordo com o modelo regulamentado pelo Contran. Assim, os policiais

Agentes da PRF realizavam patrulhamento na BR-101, quando, nas proximidades do KM 258, aproximadamente às 17:10 horas, foi visualizada uma motocicleta Honda/CG 125 TITAN KS, cor prata, conduzida por um indivíduo de 20 anos de idade, portando placa em desacordo com o modelo regulamentado pelo Contran, o que motivou a abordagem.

Assim, durante a abordagem, ao analisar os elementos de identificação veicular, os policiais perceberam sinais de adulteração na superfície da gravação do número do motor, feita com ajuda de um instrumento abrasivo. Contudo, uma regravação foi feita por cima.

A ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, na Serra.

Leia também: Carro roubado por falso motoboy no Rio de Janeiro é recuperado no ES