Polícia resgata 80 animais e prende homem por maus-tratos no ES

Na tarde da última segunda-feira (7), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), resgatou aproximadamente 80 cães da raça beagle americano que estavam em condições de maus-tratos na propriedade de um homem de 45 anos, na região de Córrego da Taboca, zona rural de Boa Esperança.

A informação chegou ao conhecimento da polícia, após uma denúncia da Associação dos Cuidadores de Animais de Boa Esperança. Segundo a denúncia, o homem passava dias sem cuidar dos animais, e um laudo veterinário atestou os maus-tratos.

Uma equipe policial, junto com um médico veterinário que auxilia na causa animal, confirmou a situação ao encontrar animais mortos, carcaças e cães debilitados, sem acesso a alimentação e cuidados veterinários adequados.

Prisão do suspeito

Após tomar conhecimento da situação, a equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, em conjunto com a Polícia Militar, realizou diligências ininterruptas para encontrar e prender o autor do crime. Ele foi detido após a equipe receber informações de que estava a caminho da Delegacia.

“É importante destacar a crueldade no trato com os animais empregada pelo detido. No local, encontramos diversos cães extremamente debilitados e feridos, em situação de desnutrição, sem água e sem alimento adequado, presos em meio às próprias fezes. Inclusive, foi encontrado um cachorro morto entre os outros”, contou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, delegado George Zan.

De acordo com o delegado, o detido alimentava os cães com uma mistura de ração para peixes e farelo de cereais. “Observamos também diversas ossadas de animais espalhadas pela pastagem, além de uma espécie de forno improvisado, onde, aparentemente, os animais eram queimados após falecerem. Os animais em situação de vulnerabilidade serão encaminhados a instalações adequadas”, ressaltou o delegado.

O homem, de 45 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Boa Esperança, onde foi autuado por crime de maus-tratos aos animais qualificado. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, à disposição da Justiça.