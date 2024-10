Produtoras rurais de Alegre participam de curso de qualidade do café

Nesta semana, doze mulheres tiveram um dia de imersão por meio do curso de qualidade do café, no município de Alegre.

O evento faz parte do plano de ações do projeto “Mulheres do Café”. Contudo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) coordena o projeto.

Sendo assim uma parceria com a Secretaria da Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca (Seag) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

As produtoras de café estiveram no Assentamento Floresta para o aprendizado. A extensionista do Incaper e coordenadora do projeto, Patrícia da Matta, conduziu o curso, que contou com o apoio dos extensionistas Jean Gomes de Moraes, do Escritório Local de São José do Calçado, e Ricardo Eugênio, do município de Alegre.

A programação contou com uma abordagem sobre aspectos de cafés de qualidade e especiais, como identificar diferentes defeitos e como corrigir esses defeitos nos processos de colheita, secagem e armazenamento.

Na prova de triangulação, os alunos podem identificar os diferentes perfis de cafés especiais, onde três amostras são apresentadas, sendo duas idênticas e uma diferente, que devem ser reconhecidas. Também houve o exercício de classificação física dos grãos de café e percentual de cata, fatores que interferem na qualidade dos grãos.

O projeto segue caminhando pelo Estado. “Para o município de Alegre, o próximo curso será de poda de café conilon e uma excursão para o município de Muqui. Para esse mês, temos agendado cursos de torra em Jaguaré e ainda o retorno em Muqui para uma reunião”, detalha a coordenadora do Mulheres do Café, a extensionista Patrícia da Matta.

Mulheres do Café

Assim, no último dia 26 de setembro, mulheres produtoras rurais de Dores do Rio Preto receberam a visita do projeto Mulheres do Café. Contudo na ocasião, os instrutores aplicaram o curso voltado para métodos de preparo do café.

O projeto ainda realizou ações, no mês passado, no município de São José do Calçado, com o I Dia de Campo para Mulheres do Café. Contando com a participação de produtoras de todo o Estado.