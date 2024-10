Umidade do ar fica abaixo de 30% nesta quinta (3) no ES; confira a previsão

A quinta-feira (3) será de poucas nuvens e calor no Espírito Santo, sob a influência de um sistema de alta pressão. Não há previsão de chuva para o estado.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, à tarde, a umidade relativa do ar cai para menos de 30%, especialmente no oeste capixaba. Ventos moderados sopram no litoral, com possíveis rajadas em alguns trechos.

Leia também: A pedido da Prefeitura de Alegre, distrito do Café recebe sinalização do Detran

Na Grande Vitória, poucas nuvens e sem chuva. Ventos moderados, com possíveis rajadas ocasionais. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e risco de baixa umidade à tarde, especialmente nos trechos mais afastados do litoral. Ventos moderados, com possíveis rajadas ocasionais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 37 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e risco de baixa umidade à tarde, especialmente nos trechos mais afastados da Grande Vitória.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens e sem chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens e risco de baixa umidade à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens e sem chuva. Ventos moderados, com possíveis rajadas ocasionais. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.