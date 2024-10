Quase 100 tabletes de maconha são apreendidos em cidade do ES

Militares da Força Tática da 17ª Companhia Independente apreenderam 98 tabletes de maconha, uma pistola, um simulacro de arma de fogo, munições e outros materiais ilícitos, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na noite do último sábado (5).

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 20h30, os policiais receberam informações sobre um terreno baldio na Rua dos Milagres que estava sendo usado por suspeitos para guardar drogas. A denúncia informava ainda que um veículo estava parado em frente ao local e suspeitos guardaram várias sacolas.

As equipes foram ao endereço e localizaram as sacolas e bolsas com uma pistola calibre 380 com um carregador, cinco munições do mesmo calibre, um simulacro de pistola, 500g de Skank, 98 tabletes de maconha, uma porção de maconha, 1,2 kg de crack, 730g de pasta base, duas balanças de precisão e materiais para preparo e embalo das drogas.

Todo material apreendido foi encaminhado para o plantão policial para registro do fato. Nenhum suspeito foi detido.