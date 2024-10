Radares do Interior do Estado são fiscalizados pelo IPEM-ES

O Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (IPEM-ES), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), realizou entre a terça-feira (15) e a quinta-feira (17), uma série de fiscalizações em radares de velocidade no interior do Estado. O objetivo da ação foi garantir a precisão e a confiabilidade dos equipamentos, assegurando que os limites de velocidade sejam respeitados e a segurança no trânsito seja priorizada.

Para a realização dessas fiscalizações, o IPEM-ES contou com o apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), responsáveis pelo bloqueio das vias, o que permitiu que os agentes fiscais trabalhassem com segurança e eficiência.

Leia Também: Crescimento do setor de serviços do ES fica acima da média nacional

Durante a operação, os agentes fiscais do IPEM-ES realizaram testes rigorosos de verificação metrológica nos radares, utilizando equipamentos para avaliar aspectos como a calibração e a capacidade de registro de velocidade dos dispositivos. Cada radar passou por um procedimento detalhado que inclui a comparação de medições em diferentes condições de tráfego, garantindo que estejam em conformidade com os padrões estabelecidos pelo INMETRO.

A fiscalização desses instrumentos é fundamental para a sociedade, pois assegura que os radares funcionem de maneira justa e precisa, contribuindo para a redução de acidentes de trânsito e promovendo um comportamento mais responsável dos motoristas. Equipamentos calibrados corretamente ajudam a reforçar a confiança da população nas medições, sendo essencial para a promoção de um trânsito mais seguro e organizado.