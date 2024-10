Reunião sobre prevenção a incêndios é realizada no Espírito Santo

Em reunião convocada pela promotora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (Caoa) do Ministério Público do Espírito Santo, Dra. Bruna Legora de Paula Fernandes, foram discutidas medidas para prevenir incêndios no Estado e mitigar seus danos ao meio ambiente e à população.

Na pauta da reunião está a elaboração de ações conjuntas para a prevenção de incêndios e a mitigação dos danos ao meio ambiente e à população, em um ano em que foram registrados recordes de incêndios de vegetação, com aumento significativo das ocorrências. Segundo dados dos Bombeiros do Espírito Santo, até 15 de setembro o estado já somava 2.851 ocorrências, ultrapassando os 2.765 casos contabilizados em todo o ano de 2023.

Participaram do encontro o diretor-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema) Mário Stella Cassa Louzada, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Estado, Romeu Scheibe Neto, o capitão Hélio, da Diretoria de Operações da Defesa Civil e, representando a Eco101, concessionária que administra a BR-101 no Estado, os coordenadores jurídico e de sustentabilidade, Diego Brandão Ferreira e Thiago Cardoso Pinto, respectivamente.

O que diz a Eco101?

A Eco101 já envida esforços para a prevenção de incêndios, com o estabelecimento de rotinas das equipes especializadas que realizam, regularmente, serviços de roçada, que consiste no corte da vegetação de pequeno porte na faixa de domínio e no canteiro central. A concessionária possui recursos operacionais, como caminhão-pipa, voltados para o combate a focos de incêndio, que dão apoio ao Corpo de Bombeiros, e também realiza monitoramento do trecho sob concessão 24 horas por dia por meio das equipes de inspeção de tráfego. Ainda disponibiliza seus canais de comunicação para que os capixabas possam reportar incêndio ou situação de queimada na rodovia, uma vez que a precisão na localização do foco de incêndio é primordial para que as equipes de socorro possam agir rapidamente e conter as chamas.

Na reunião, a Eco101 se comprometeu a disponibilizar seus dados de monitoramento de incêndio, além das informações georreferenciadas para mitigação dos riscos climáticos. Para o coordenador de Sustentabilidade da Eco101, Thiago Cardoso Pinto, “a iniciativa do Ministério Público do Espírito Santo é louvável, pois reúne esforços organizados de entes públicos relevantes em prol da importante iniciativa de combate ao incêndio, preservação do meio ambiente e segurança da população, plano para o qual a concessionária contribuirá em benefício de todos os capixabas.”