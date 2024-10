Rodovias do ES serão interditadas a partir desta terça (15); veja o motivo

Trechos de rodovias que cortam o Estado do Espírito Santo serão interditadas a partir desta terça-feira (15).

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a interdição ocorrerá nas BR-259, BR-262 e a BR-477, em virtude da execução de atividades de aferição de equipamentos de velocidade. A interdição terá a duração em torno de 30 minutos a uma hora.

Confira a programação de cada trecho interditado:

BR-262/ES – 15/10

BR-262/ES – 16/10

BR-262/ES – 18/10

BR-259/ES – 22/10

