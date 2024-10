Saúde de Anchieta é destaque em exposição regional do Sul do ES

Os servidores da Secretaria de Saúde de Anchieta estarão em destaque durante a exposição “Expo VigiAPS Região Sul”, onde vão apresentar três trabalhos realizados no dia a dia para melhorar a vida dos pacientes e que foram selecionados pela organização, que é da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim. O evento será realizado no dia 22 de novembro.

Apesar de ser a primeira edição com esse formato, o evento é uma evolução da “Mostra de Experiências Exitosas da APS na região Sul de Saúde”, que chegou a sua terceira edição.

Essa exposição apresenta experiências relevantes de trabalhos em Vigilância em Saúde e Atenção Primária dos municípios que compreendem a região sul do Estado

Confira a lista dos selecionados:

PRÉ-NATAL PSICOLÓGICO: UM NOVO MODO DE CUIDAR NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Autores: Tatiane Bossatto, Paloma Alves Portes e Laiz Cimini (ação realizada na Atenção Primária).

PESMS E PSE: ATUAÇÃO COLABORATIVA ESTRATÉGICA PARA A POTENCIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DE ANCHIETA

Autores: Renan das Chagas Ferreira e Nara Coutinho da Cunha Rodrigues (ação realizada a partir da integração Vigilância em Saúde e Atenção Primária ).

O ACOMPANHAMENTO DE UM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL EM USO DE SONDA ALIMENTAR PELA NUTRICIONISTA DA E-MULTI: RELATO DE CASO

Autora: Iara Souza Ribeiro Riguete (realizado na Atenção Primária).

Foram inscritos 39 relatos de experiências de diversos municípios que revelam a dedicação e o envolvimento dos trabalhadores nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), produzindo conhecimento e soluções para problemas comuns. As experiências contempladas retratam situações que fazem diferença no acesso à saúde da população de cada território.