“Se depender de mim, serei senador”, diz Manato

O empresário Carlos Manato, que é ex-deputado federal e ex-candidato ao governo do Espírito Santo em 2022, está filiado ao Partido Liberal (PL), do ex-presidente Bolsonaro, e que no Estado está na responsabilidade do senador Magno Malta.

Apesar de estar ligado ao PL, Manato foi deixado de lado nas articulações políticas no primeiro turno das eleições de 2024 por seu partido, porém, por si só, e a pedido de alguns amigos que foram candidatos em algumas cidades, esteve subindo em alguns palanques no interior do Estado. “Não me convidaram para participar desta eleição, respeito a posição do presidente, mas infelizmente os números foram decepcionantes. ”

Visivelmente decepcionado com a conduta do presidente do PL no Estado, que durante o primeiro turno rodou alguns municípios visando mais fazer palanque para 2026 do que para o atual pleito, Manato diz que o Partido Liberal “tem muitos conservadores, mas está infiltrado de muitos oportunistas”.

De olho no Novo?

Perguntado se o mesmo teria a intenção de deixar a sigla do PL, ou se tinha algum outro partido mais “puritano” na linha conservadora, Manato afirmou que o Partido Novo está sendo o partido mais conservador e de direita. “Dados da análise das votações no Congresso Nacional citam o Novo sendo o partido mais conservador e de direita”, disse o ex-deputado.

Manato disse que, apesar dos entraves dentro de sua sigla, ele não pensa em deixar o PL de imediato. “Vou aguardar a aprovação das regras eleitorais, estou filiado ao PL, participei de várias campanhas dos conservadores e tivemos muito sucesso.”

Será que ainda tem essa força?

O ex-candidato ao Palácio Anchieta que em 2022, no 2º turno, teve 1.006.021 votos (46,20%), uma diferença de apenas 165.267 votos contra o governador eleito, Renato Casagrande (PSB), que alcançou 1.171.288 votos (53,80%), alega que continua admirando e respeitando o ex-presidente Jair Bolsonaro, e caso fique elegível será seu candidato a presidente.

Logo ali

Pensando no futuro, o político ainda frisa que pretende ser candidato em 2026, mas que tudo depende da articulação com as demais forças políticas, pois é uma decisão de várias forças. Além disso, Manato argumenta que sua esposa estará buscando uma vaga na bancada federal e o mesmo no senado. “Soraya será candidata a deputada federal, se depender de mim, senador, mas é uma decisão de várias forças,” disse o empresário.