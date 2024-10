Setor de turismo cresce no ES e gera empregos; confira

O Boletim Economia do Turismo, elaborado por meio de parceria entre a Secretaria do Turismo (Setur), o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), trouxe resultados promissores relativos ao desempenho do setor turístico no Espírito Santo durante o 2º trimestre de 2024.

O relatório destaca importantes indicadores, como geração de empregos, renda e receitas, reforçando a relevância do turismo na economia capixaba.

Entre os principais dados, o Índice de Atividade Turística (Iatur) no Espírito Santo registrou um crescimento de 6,2% em comparação ao trimestre anterior, evidenciando a retomada do setor. Além disso, a receita do turismo no Estado aumentou 2% no acumulado do ano, um resultado positivo que reforça a competitividade capixaba no cenário nacional.

O setor de turismo no Espírito Santo foi responsável por 8,2% dos empregos gerados no 2º trimestre de 2024, um percentual próximo à média nacional (9,2%) e da região Sudeste (10,3%). Esse desempenho contribuiu para a geração de 657 novos postos de trabalho celetistas, com destaque para municípios como São Mateus (+300), Vitória (+243), Serra (+100) e Aracruz (+62).

Outro dado positivo foi observado nas regiões turísticas, com a Região do Verde e das Águas liderando a criação de empregos no setor, somando 395 novos postos. A Região Metropolitana (+89) e a Região Doce Terra Morena (+37) também tiveram desempenhos relevantes no período.

O rendimento médio real dos trabalhadores nas atividades turísticas foi de R$ 2.814,13, com uma massa de rendimento totalizando R$ 479,20 milhões, evidenciando a importância econômica do setor no Espírito Santo.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância dos resultados e o impacto positivo na economia capixaba:

“Os dados do Boletim Economia do Turismo refletem o esforço contínuo em promover o desenvolvimento do setor no Espírito Santo. O crescimento das receitas e a geração de empregos mostram que estamos avançando. A Setur continuará investindo em qualificação e infraestrutura para consolidar o Estado como um dos principais destinos turísticos do Brasil.” Philipe Lemos, secretário de Estado do Turismo