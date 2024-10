Slam: maior competição capixaba de poesia falada acontecerá em outubro

A oitava edição do Slam ES, maior competição de poesia falada do Espírito Santo, já tem data marcada. No próximo dia 20, domingo, a partir das 14h, a poética das periferias vai levar ainda mais arte ao Museu Capixaba do Negro (Mucane), em Vitória.

Sendo assim o evento será realizado pelo coletivo Xamego, com recursos do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Além disso a disputa definirá o(a) poeta capixaba que representará o estado na competição nacional, o Slam BR, a programação vai contar com oficinas, lançamento coletivo de livros, atrações musicais entre outras atividades. Assim sendo tudo de forma gratuita.

“Não se trata apenas de uma competição para determinar o representante capixaba na etapa nacional, esse é um momento de celebração da cultura por reunir poetas de todo o estado”, reforça João Martins, poeta e co-organizador do Xamego.

Segundo João, o Slam ES é de grande importância para a cena capixaba do slam, uma vez que representa o primeiro contato de muitas pessoas com a manifestação artística:

“É um evento importante para a manutenção da cultura do Slam no Espírito Santo, tanto por estimular o surgimento de novos poetas e comunidades de Slam, quanto por ampliar o conhecimento da população sobre essa cultura”.

Você sabe o que é Slam?

O Poetry Slam ou Slam de Poesia surgiu na década de 1980, em Chicago, nos Estados Unidos, quando Marc Smith teve a ideia de atribuir notas às poesias declamadas em uma noite de recital.

Ele batizou a dinâmica de Grand Poetry Slam e gradualmente a modalidade se difundiu pelo país e pelo mundo. Contudo o “esporte da poesia” chegou no Brasil em 2008, com o Zap! Slam, e no Espírito Santo em 2015, por meio do Slam Botocudos.

Em 2019, surge o Slam Xamego, o primeiro slam afetivo do Estado que, desde 2022, é responsável pela organização da competição estadual de poesia falada, o Slam ES.

Programação do evento

14h às 15h30 – Oficina de Confecção de livros artesanais

Na oficina, o poeta Vitor Miguel transmite conhecimentos essenciais para a produção de zines

14h às 15h30- Oficina de Performance poética

Na oficina, o artista Jadson Titânio compartilha dicas de como utilizar o corpo para aperfeiçoar sua apresentação diante do público.

15h30 às 16h – Lançamento coletivo de livros

Uma oportunidade para autores capixabas, independentes ou não, apresentarem e comercializarem publicações autorais

16h10 às 17h40 – Mesa sobre a História do Slam no Espírito Santo

Poetas que ajudaram a escrever a história do Slam no estado falam sobre as conquistas e desafios dessa trajetória.

18h às 20h – Competição do Slam ES 2024

Os poetas campeões dos circuitos de slam realizados por comunidades de todo o Espírito Santo disputam o título de campeão do Slam ES, que garante uma vaga na competição nacional, o Slam BR.

20h às 21h – Pocket Show da Afronta MC

A artista capixaba que tem levado a potência do rap para todo o Brasil vai encerrar a oitava edição do Slam ES.