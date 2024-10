Suspeito de homicídio é preso no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da equipe de plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), prendeu em flagrante, no fim da tarde desse domingo (6), um homem de 20 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de um rapaz de 21 anos e, tentativa de homicídio contra uma mulher de 36 anos. O crime ocorreu no bairro São Diogo I, na Serra.

A equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e, ao chegar ao local, encontrou o homem já em óbito. A outra vítima, uma mulher, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. As vítimas seriam mãe e filho.

Segundo apurado pela equipe da PCES, a motivação do crime está relacionada a desavenças e disputa pelo tráfico de drogas na região. A polícia identificou outros suspeitos envolvidos na ação e a investigação prossegue para localizar os demais envolvidos e a arma utilizada no crime.

O homem de 20 anos foi detido e conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante pela autoridade policial por homicídio e tentativa de homicídio. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.