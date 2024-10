Sustentabilidade: ES recebe mais de 400 líderes internacionais em evento

Pela primeira vez, o Brasil sediará o Horasis Global Meeting e, o Espírito Santo foi o local escolhido para o encontro, inédito na América do Sul. Na próxima semana, entre os dias 25 e 27, o Palácio Anchieta, em Vitória, vai receber mais de 400 líderes internacionais para falar sobre sustentabilidade, tendências globais e oportunidades emergentes.

Com o tema “Construindo Pontes para o Futuro”, o meeting trará à capital capixaba empreendedores de renome mundial, ministros e representantes de importantes organizações civis, que vão debater sobre soluções inovadoras para os desafios globais contemporâneos.

O fundador do Horasis, Frank-Jünger Richter, explicou que o Estado foi escolhido para sediar a próxima edição do encontro por ter um setor empresarial organizado e articulado para ser um hub de negócios internacionais. A localização geográfica privilegiada para ligação com outras regiões do país, a dinâmica e potencial econômico e a promoção de práticas ESG (ambientais, sociais e de governança) também são mencionados por Richter.

Ao todo serão mais de 70 painéis com temáticas sobre inovação e tecnologia, macroeconomia, geopolítica, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Entre os nomes confirmados estão o da ex-presidente do Equador, Rosalia Arteaga; o ex-primeiro-ministro da Tunísia, Hichen Mechichi; e a diretora executiva da Royal Academy of Science International Trust, HH Princess Nisreen El-Hashemite.

Com edições anteriores realizadas em Portugal, Inglaterra e Turquia, reunindo representantes de 70 países, o Horasis Global Meeting é referência por seu impacto na criação de soluções inovadoras para desafios globais. Seus encontros tornaram-se uns dos mais influentes do mundo, reunindo governos, organizações internacionais e a comunidade empresarial.

Serviço:

Horasis Global Meeting

Data: 25 a 27/10 (sexta-feira, sábado e domingo)

25 a 27/10 (sexta-feira, sábado e domingo) Local: Praça João Clímaco, s/n – Centro de Vitória