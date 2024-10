Susto! Criança de 7 anos é salva após se engasgar com bala no ES

Uma criança de apenas 7 anos de idade, foi salva após se engasgar com uma bala, no município de Viana, na manhã deste sábado (5).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 07h40, um motorista parou na Uinidade Operacial (UOP) da PRF, em Viana, juntamente com sua esposa, pedindo ajuda para socorrer a sua filha de 7 anos de idade, que estava engasgada com uma bala.

Leia também: Três pessoas ficam feridas após carro bater em poste em Alegre

Imediatamente, uma equipe de agentes fizeram a manobra de Heimlich, e após pedir a vítima para tossir, a criança começou a vomitar e jogou a bala para fora da garganta, voltando a respirar normalmente.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.