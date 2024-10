Tecnologia ajuda a deter suspeito de furtar R$ 600 mil em celulares no ES

Em uma ação rápida e precisa, a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) e a Polícia Civil conseguiram deter o suspeito de furto de uma carga de celulares avaliada em mais de R$ 600 mil no ES. A ajuda da tecnologia foi essencial para que o suspeito fosse localizado rapidamente.

O crime foi percebido no dia 9, por volta das 8 horas. A carga de 140 Iphones 15 foi furtada no Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS).

Leia também: Homem é preso em flagrante no ES com veículo roubado

“Por volta das 15 horas, fomos informados do crime ocorrido e passamos a buscar a identificação dos veículos que circularam na região. Chegamos até a um carro de um motorista por aplicativo que foi ao local buscar um passageiro na noite anterior”, detalhou o delegado Christian Waichert, da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCTC).

Nova tecnologia ajudou a deter o furto de celulares no ES

Com a solicitação de apoio da Polícia Civil, a Guarda de Vitória passou a utilizar os recursos tecnológicos disponíveis para chegar até o veículo.

“O carro foi flagrado por um dos pontos do Cerco Inteligente e passou a ser acompanhado pelos operadores das câmeras de monitoramento. As equipes da Guarda de Vitória foram enviadas ao encontro do veículo que acabou abordado na Rua da Grécia, no Barro Vermelho”, detalhou Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana de Vitória.

No veículo havia três indivíduos, um deles motorista de transporte por aplicativo. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Transporte de Cargas onde prestaram depoimento. O motorista confessou que fez a corrida do material furtado. As investigações levaram a Polícia Civil até o funcionário, de 23 anos, que acabou detido em flagrante por furtar os celulares.

“Ele afirmou que tinha uma dívida de drogas e acabou se aproveitando de uma oportunidade no trabalho para pegar uma caixa de celulares. Após diligências conseguimos chegar a localizar 70 aparelhos na casa dele, no bairro Santa Martha, em Vitória. Depois localizamos outros 50 no Bairro da Penha”, destacou o delegado que agora trabalha para recuperar os outros 20 celulares.

O funcionário foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.