Vitória é a cidade mais competitiva do Estado, segundo ranking

Vitória é a 3ª cidade mais competitiva entre as capitais federais e entre todos os municípios do país com população acima de 80 mil habitantes, conforme aponta o ranking de competitividade 2024 do Centro de Liderança Pública (CLP).

O levantamento aponta que a capital capixaba avançou cinco posições no ranking geral e ocupa o rol das cidades mais competitivas do Brasil.

Em cinco edições do Ranking de Competitividade dos Municípios, Vitória já ocupou a 3ª posição geral em 2021 e novamente este ano, ambas na gestão do atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Essa posição compreende indicadores relacionados ao funcionamento eficiente da máquina pública, à boa gestão fiscal e a um melhor ambiente regulatório.

Ao se considerarem as dimensões analisadas pelo levantamento, os melhores desempenhos de Vitória em 2024 no ranking geral estão nos pilares “instituições” e “economia”, nos quais o município alcançou a 3ª posição. Na avaliação econômica, Vitória é o único município do Estado que aparece entre os 10 melhores colocados do país, demonstrando sua capacidade de produzir bens e serviços e gerar emprego e renda.

O Ranking de Competitividade dos Municípios 2024, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), também aponta que Vitória ocupa o primeiro lugar entre as capitais brasileiras nos pilares: “acesso à saúde”, “capital humano” e “funcionamento da máquina pública”.

De acordo com o CLP, o funcionamento da máquina pública, o capital humano e o acesso à saúde foram os principais pilares que se destacaram em 2024, sendo os dois primeiros pilares também uma referência nacional, uma vez que assumem a liderança no ranking geral.

A capital capixaba também lidera o ranking geral no indicador de cobertura de coleta de resíduos domésticos e destinação do lixo.

Ranking

O Centro de Liderança Pública (CLP) avalia a competitividade de todos os municípios brasileiros com população acima de 80.000 habitantes. No total, foram 404 municípios brasileiros que representam 59,34% da população total do país.

A estrutura do Ranking de Competitividade dos Municípios consiste em três dimensões (instituições, sociedade e economia), organizadas em 13 pilares compostos por um total de 65 indicadores.