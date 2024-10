Turismo no Espírito Santo cresce 12,2% durante os meses de inverno

O turismo capixaba está em alta: agosto foi registrado o segundo maior volume de atividades do ano no Espírito Santo, ficando atrás apenas de julho. Nos meses tipicamente de inverno (junho, julho e agosto), o volume de atividades turísticas no estado foi 12,2% superior ao observado nos meses de verão (janeiro, fevereiro e março). Isso revela a importância do período para o segmento capixaba.

Apesar de o Índice de Atividades Turísticas (Iatur) ter registrado uma leve queda de 1,8% em relação a julho, o volume de atividades turísticas vem crescendo ao longo do ano.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do Iatur, pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com a melhora do desempenho, principalmente nos meses de inverno, a diferença acumulada no ano, em relação ao mesmo período de 2023, vem diminuindo, já que no ano passado o volume de atividades turísticas foi maior. Em março deste ano, a queda acumulada em relação a 2023 era de 11,7%. A partir de abril, a diferença acumulada vem caindo mensalmente. Em agosto, essa diferença caiu para 6,8%, evidenciando a melhora no desempenho do setor capixaba ao longo do ano.

Turismo no Espírito Santo

Para a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, o comportamento dos preços dos produtos turísticos contribui para a melhora no desempenho do segmento em 2024. Em agosto, com exceção dos pacotes de passeios e viagens, os custos dos principais produtos turísticos na Grande Vitória sofreram reduções ou cresceram menos que a média nacional.

“Considerando o acumulado até agosto, observou-se queda nos valores das passagens de ônibus interestaduais (-2,69%), das passagens aéreas (-45%) e dos pacotes turísticos (-13,21%). Além disso, os custos com alimentação fora do domicílio, que contempla bares e restaurantes, apresentou crescimento menor (2,72%) do que o registrado no Brasil como um todo (3,11%). Neste ano, o aumento nos níveis gerais de preços na região metropolitana (2,54%) é menor do que a média nacional (2,85%)”, pontou Ana Carolina Júlio.

Ela destacou ainda que, durante o período de inverno, o foco dos visitantes passa a ser turismo de aventura, montanha e passeios ecológico. Além de atividades que buscam maior contato com a gastronomia e a cultura do estado. Principalmente por meio de eventos e festivais, como a Festa do Imigrante Italiano, que ocorreu em Santa Teresa no mês de junho.

“O turismo de inverno pode ser tratado como um diferencial do Espírito Santo. Historicamente, o volume de atividades turísticas no estado é maior no segundo semestre em comparação com o primeiro. Esse comportamento e a melhora do desempenho do setor ao longo do ano. Juntamente com a queda nos níveis de preços das passagens aéreas e de ônibus interestaduais. Elas geram boas expectativas para o segmento nos próximos meses”, declarou a coordenadora.