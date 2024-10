Veículo roubado em Cachoeiro é recuperado pela Guarda Civil

A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (GCM) recuperou um veículo roubado em uma operação realizada na última segunda-feira (21). A guarnição foi deslocada até uma rua do bairro Village da Luz, onde encontrou um Gol na cor branca estacionado com o vidro aberto.

Ao realizar a consulta no sistema do CIODES/SUL, foi confirmada a restrição de furto/roubo do veículo. Os agentes municipais tomaram todas as medidas administrativas necessárias para assegurar o local e garantir a remoção segura do automóvel.

O veículo foi encaminhado a um pátio credenciado pela empresa de guincho BR Transporte, reforçando o comprometimento da Guarda Civil com a segurança pública e a recuperação de bens roubados.

Para o secretário municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, Ruy Guedes, a ação destaca a eficácia das operações da Guarda Civil na prevenção e combate à criminalidade.

“O trabalho diligente dos nossos agentes é fundamental para a segurança da população. A rapidez na resposta da Guarda Civil em casos como este demonstra nosso compromisso em agir contra crimes e proteger a cidade”, avaliou o secretário.