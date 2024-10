Venda Nova: acidente com carreta deixa trânsito bloqueado na BR 262

Um acidente envolvendo uma carreta de transporte de etanol na manhã deste domingo (20), próximo ao acesso à rampa de voo livre no Morro do Filetti, no município de Venda Nova do Imigrante, região serrana do Estado, deixou um motorista ferido e o trânsito interrompido nos dois lados da via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atendimento ao motorista da carreta que ficou levemente ferido e foi atendido e liberado no local.

Leia Também: Adolescentes são apreendidos após tentativa de arrastão em Cachoeiro

Uma unidade do Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar a limpeza da via, visto que houve vazamento de óleo no motor do veículo. A carreta não estava carregada de etanol no momento do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanhou o desfecho da ocorrência. A dinâmica do acidente não foi informada, porém, é possível ver nas fotos que a carreta fez um “L” na pista, após colidir com um ponto de ônibus.

O trânsito, que precisou ser fechado em ambas as partes da via, foi liberado após a retirada da carreta do local.