VÍDEO: condutora recém-habilitada pede para ser parada em blitz em Guaçuí

Quem nunca quis ser parado ou parada em uma blitz de trânsito após tirar a primeira habilitação? Esse é o sonho de muitos recém habilitados, que ficam atônitos para mostrar a tão esperada permissão para dirigir.

Neste terça-feira (22), um fato inusitado chamou a atenção dos policiais militares que realizavam uma blitz em Guaçuí. A condutora Paula Heitor passava perto da fiscalização, quando viu os policiais e pediu para ser parada para, enfim, mostrar sua habilitação.

O vídeo engraçado e educativo foi registrado pela mãe da condutora, que estava na carona do veículo.

No vídeo é possível ver Paula emocionada ao passar pela blitz. “Para eu! Tô doida pra mostrar minha carteira. Ai que emoção. Ai gente, que emoção. Cheguei até a tremer”, disse.

Condutora pede para ser parada em blitz

A Polícia Militar parabenizou a condutora por estar em dia com suas obrigações. No trânsito o motorista não possui somente direitos, mas também deveres, assim é importante respeitar as leis de trânsito para uma direção mais segura.

Ainda, segundo a PM, possuir o documento de habilitação atualizado é a garantia de que o condutor está apto para trafegar nas vias de trânsito, pois garante que o mesmo passou por todos os processos de aprendizagem e treinamento antes de estar ao volante.

Mas, fique atento!

Dirigir sem possuir CNH: O artigo 309 do CTB ressalta que dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, pode resultar em detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Considerada uma infração gravíssima, o condutor flagrado cometendo a infração está sujeito uma multa de R$ 880,41. Além disso, de ter o veículo retido até a apresentação de um condutor habilitado.

Dirigir sem portar CNH

Motoristas que trafegam e possuem a CNH mas dirigem sem o documento, físico ou digital, também estão cometendo infração de trânsito. Segundo o artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista deve portar os documentos de identificação do veículo e de habilitação ao estar na direção.

Caso o condutor seja abordado em uma ação de fiscalização de trânsito, e estiver sem a CNH, ou se órgão não conseguir verificar sua habilitação no sistema, será enquadrado em infração de nível leve, multa de R$ 88,38 e três pontos adicionados. Em ação administrativa, o veículo pode ser retido até a apresentação do documento.

Esqueci a CNH: o que fazer?

Na correria do dia a dia, é comum esquecermos alguns objetos em casa e isso também pode acontecer com a habilitação. Dessa forma, é recomendável instalar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) em um dispositivo móvel.

Assim, se você tiver deixado o documento físico em casa ou em qualquer outro lugar, poderá apresentar a versão digital da CNH em uma blitz de trânsito, por exemplo.

Veja o vídeo!