4º BPM realiza formatura dos novos integrantes da Força Tática no ES

No último domingo (22), o 4° Batalhão de Polícia Militar realizou da formatura dos novos integrantes da Força Tática da Unidade. A cerimônia marcou a conclusão do curso de 178 horas-aula, que abordou disciplinas fundamentais para o trabalho especializado em segurança pública.

Os policiais foram capacitados em áreas como Doutrina de Patrulhamento Tático Motorizado, Patrulhamento em Área de Alto Risco, Técnicas e Tecnologias Não Letais, e Agressor Ativo em Ambiente Escolar, entre outras. O treinamento destacou a importância da técnica, estratégia e precisão no enfrentamento de situações de alta complexidade.

Durante o estágio operacional, os novos integrantes demonstraram a eficácia do treinamento com resultados expressivos: 4.107 unidades de drogas apreendidas, 01 pessoa detida, R$ 7.278,05 em dinheiro apreendido, 01 fuzil/submetralhadora apreendido, 06 pistolas apreendidas e 331 munições apreendidas.

O 4° BPM reafirma seu compromisso com a segurança da população e a formação de policiais altamente capacitados para atuar em situações de risco, garantindo uma resposta rápida e eficaz contra o crime.

