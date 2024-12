Atenção! Veja como fica o tempo nesta terça (24), véspera de Natal

Na terça-feira, véspera de Natal, o dia segue instável no Estado e há previsão de chuva esparsas em alguns momentos do dia por todo o Estado.

Leia também: Alerta severo: cachoeirenses recebem alerta da Defesa Civil no celular

As temperaturas diminuem um pouco por todas as regiões capixabas. Durante a noite há maior chance de chuva, com moderada intensidade, nas regiões Sul, Serrana e Noroeste do Estado.

Na Grande Vitória, céu nublado e previsão de chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, céu nublado e previsão de chuva em alguns momentos do dia e também à noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Serrana, céu nublado e previsão de chuva em alguns momentos do dia e também à noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, céu nublado e previsão de chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, céu nublado e previsão de chuva em alguns momentos do dia e também à noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, céu nublado e previsão de chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 26 °C.