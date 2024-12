Prefeitura de Castelo realiza Sipat 2024

Visando promover ações dinâmicas de conscientização e orientação em segurança do trabalho, a Prefeitura de Castelo realizou a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) de 19 a 21 de dezembro, no Teatro Municipal “Sebastião Artênio Merçon”.

Servidores das Secretarias Municipais participaram de uma programação diversificada, que incluiu ginástica laboral, sorteios e palestras sobre temas relevantes como “Evolução da Segurança do Trabalho: Saúde é Vida”, “Saúde Emocional, Prosperidade e Sucesso para 2025” e “Saúde Emocional: Equilíbrio entre a Vida Profissional e Pessoal”.

“Esse foi mais um evento de sucesso, uma oportunidade para reforçar a importância da prevenção de acidentes e promover a saúde e o bem-estar dos servidores municipais”, afirmou o Técnico em Segurança do Trabalho da Prefeitura, Marck Louzada.