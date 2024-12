Capixaba é eleita zootecnista mais influente do ano

A capixaba Renata Erler foi eleita como a zootecnista mais influente do ano para o agronegócio pela Associação Brasileira de Zootecnistas (ABZ).

O anúncio foi feito pelo presidente da instituição, Marinaldo Divino Ribeiro, que destacou a importância da capixaba como referência nacional e internacional para profissionais da área.

Natural de Santa Teresa, filha de produtor rural e com mais de 20 anos de atuação no setor, Renata se tornou um nome de destaque na pecuária brasileira. Aliás, é ela a criadora do método “Pecuária 360º” – que considera todos os aspectos do ciclo produtivo de forma sustentável – ela revolucionou a gestão agropecuária ao transformar fazendas em negócios mais eficientes e lucrativos. “Uma fazenda é um negócio multidisciplinar. Qualquer ajuste em um setor afeta todos os outros. Por isso, é essencial entender essas interações para fazer os ajustes corretos”, explica.

Dentro e fora do país

Em 2024 Renata Erler prestou consultoria na África, colecionou 12 mil seguidores nas redes sociais, dobrou o faturamento da Go On Agro e agora lança o projeto de capacitação profissional para gestores agropecuários

Entretanto, seu sucesso no Brasil abriu portas para o cenário internacional. No início de 2024, a zootecnista foi selecionada para prestar consultoria em um grande grupo fazendeiro de Angola, na África, que utiliza genética importada do Brasil.

Além da consultoria de gestão, Renata se tornou uma palestrante requisitada em eventos de renome da área, como o Capim Day. A capixaba também atua diretamente em grupos pecuaristas espalhados pelo país, nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. É a única mulher do Estado do Espírito Santo a seguir nessa área, mas a especialista se destaca como inspiração para outras profissionais. “Hoje ainda há poucas mulheres na área de consultoria, mas essa realidade está mudando. O mercado está amadurecendo e se acostumando com mulheres em posições de liderança”.

Influência dentro e fora do campo

Os números que acompanham Renata Erler vão além dos índices de lucratividade das fazendas que ela atende. Nas redes sociais, a especialista também se destaca como influenciadora digital, acumulando marcos importantes. Vídeos com 30 mil, 40 mil e até 1 milhão de visualizações ultrapassam os 12 mil seguidores e alcançam uma audiência ainda mais ampla. Todos esses fatos consolidam seu alcance no meio agropecuário e fazendo valer o título de zootecnista mais influente do ano.

Sua influência se torna ainda mais direta quando está frente a frente com outros profissionais. Em parceria com o especialista, sócio fundador do Grupo ISO e diretor comercial da marca Choque Bruto, Rholyston Cordeiro, Renata lança agora, no final de 2024, o projeto “Formação Consultor 360º”. A iniciativa tem como objetivo capacitar consultores do setor agropecuário a adotar uma visão empresarial e inovadora. Além disso, também é importante para formar profissionais preparados às demandas do mercado atual de agropecuária sustentável e lucrativa.