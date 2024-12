Confira o funcionamento do Detran|ES neste final de ano

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa aos cidadãos que não haverá atendimento nas unidades do Órgão em todo o Estado nesta terça-feira (24), ponto facultativo, e quarta-feira (25), feriado nacional, além de 31 de dezembro, ponto facultativo, e 1º de janeiro de 2025, feriado nacional, quando estarão fechadas, conforme Decreto Nº 962-S, de 21 de maio de 2024, do Governo do Estado.

Todas as unidades voltam a atender normalmente no primeiro dia útil após os respectivos feriados, mediante agendamento prévio. O cidadão que precisar de atendimento presencial deve fazer o agendamento no site www.detran.es.gov.br. Após acessá-lo, deve clicar no botão “Agendamento”, localizado no canto superior esquerdo do site, e será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login e selecionar a unidade, o serviço, dia e horário desejados.

Para o atendimento no Faça Fácil, o agendamento deve ser feito direto no site www.facafacil.es.gov.br.

Serviços on-line

Os cidadãos que precisarem de algum procedimento do Detran|ES que pode ser feito de forma on-line têm a opção de entrar no site www.detran.es.gov.br e acessar um dos mais de 60 serviços digitais disponibilizados, mesmo no período em que as unidades estiverem fechadas.

É possível realizar os seguintes procedimentos diretamente no site: emitir boletos dos débitos do veículo, como IPVA, Licenciamento Anual e multas, para colocar a documentação em dia; imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e); consultar a pontuação da CNH; atualizar o endereço do condutor e do veículo e dar entrada em serviços de Renovação da CNH, bem como outros serviços nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações.