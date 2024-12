Capixaba lança guia prático para uma vida mais leve e organizada

Com o objetivo de inspirar e transformar o cotidiano dos leitores, a escritora capixaba Isa Colli lança Menos é Mais, pela Colli Books. Trata-se de um guia repleto de dicas práticas para otimizar o uso de recursos, evitar desperdícios e adotar hábitos que promovam equilíbrio e produtividade.

A obra explora a organização como um pilar fundamental para uma vida mais produtiva e equilibrada, demonstrando como um ambiente estruturado e bem planejado pode impactar positivamente o bem-estar e até gerar novas oportunidades financeiras.

Entre as sugestões da autora, destacam-se a monetização de habilidades, a venda de itens não utilizados e a criação de novos fluxos de renda.

“Estudos comprovam que a desorganização pode elevar os níveis de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, o que afeta diretamente a produtividade e a clareza mental. Por outro lado, um ambiente organizado não apenas melhora o foco, mas também amplia as chances de alcançar metas de forma mais eficaz,” comenta Isa Colli.

A escritora ainda destaca a importância de cultivar uma mentalidade voltada para o sucesso e a prosperidade financeira. Segundo ela, práticas simples, como o desapego e o planejamento, podem trazer mais felicidade e estabilidade. “Adotar uma postura de sucesso e riqueza não é apenas uma questão de recursos financeiros, mas de atitude e visão de futuro,” enfatiza Isa.

O livro também apresenta insights valiosos baseados em estudos de psicologia e finanças comportamentais, oferecendo um caminho para quem busca transformar hábitos e alcançar uma vida mais próspera e significativa.

Com linguagem acessível e conteúdo prático, Menos é Mais é uma leitura indispensável para aqueles que desejam começar um novo capítulo em suas vidas, repleto de leveza, propósito e realização pessoal.

O Livro Menos é Mais, da editora Colli Books, está disponível na Amazon e promete ser uma ferramenta poderosa para quem deseja alinhar organização, produtividade e prosperidade.

