Casagrande celebra acordo entre Ministério dos Transportes e Vale  

O governador Renato Casagrande (PSB), celebrou por meio de suas redes sociais na manhã desta terça-feira (31), véspera de Ano Novo, o acordo entre o Ministério dos Transportes e a Vale, que irá injetar mais de R$ 6 bilhões na estruturação da ferrovia que ligara Cariacica até o município de Anchieta, no Sul do Estado.

“Notícia boa para encerrar o ano. O acordo histórico entre o Ministério dos Transportes e a Vale, com investimentos de R$ 17 bilhões na infraestrutura ferroviária do Brasil, fortalece o desenvolvimento do país e reforça a importância do Espírito Santo como eixo estratégico na logística nacional”, ressaltou Casagrande.

Leia Também: Novos prefeitos tomam posse nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025

Com previsão de aporte de mais de R$ 17 bilhões na infraestrutura logística do Brasil, o Ministério dos Transportes firmou acordo histórico com a Vale S.A. que revisa os valores dos contratos de Concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), celebrados em dezembro de 2020 para prorrogação antecipada das concessões até 2057. Os entendimentos serão discutidos no Tribunal de Contas da União (TCU).

A concessionária acatou a resolução consensual, mediante protocolo de intenções firmado nesta segunda-feira (30).

“Firmamos hoje entendimento histórico com a Vale S.A., que vai injetar mais de R$ 17 bilhões na infraestrutura do Brasil. Essa repactuação demonstra a solidez da parceria da atual gestão federal e o setor privado, que é crucial na ampliação dos investimentos na nossa logística”, destacou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Aporte imediato

Conforme o protocolo firmado, fica previsto o repasse imediato à União de R$ 4 bilhões, valor estipulado a título de Ajuste Regulatório Preliminar, além de outros R$ 7 bilhões, resultante da soma do Ajuste Regulatório Preliminar, do Replanejamento de Investimentos, da alteração do Projeto FICO (Ferrovia de Integração Centro-Oeste) e do Valor de Otimização (Valor Global), mais acréscimos à outorga.

O processo ainda estipula o investimento adicional de R$ 6 bilhões que serão destinados ao trecho do Espírito Santo entre as cidades de Cariacica e Anchieta da EF-118 conhecida como anel ferroviário do Sudeste.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais