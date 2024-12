Centro de Referência em Infectologia de Cachoeiro é inaugurado

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), entregou, na manhã desta segunda-feira (23), a nova sede do Centro de Referência em Infectologia (Crias) “Abel Santana”.

Anteriormente localizado na rua Raulino de Oliveira, o Crias agora passa a funcionar em um espaço moderno e amplo, situado na praça Gilberto Machado, no bairro de mesmo nome, ao lado do Centro Regional de Especialidades (Cre).

A obra é resultado de mais uma importante cooperação entre a Prefeitura de Cachoeiro e a Faculdade Multivix. A instituição foi responsável pela execução das melhorias estruturais, enquanto a administração municipal investirá na manutenção e no suporte às equipes que atenderão na unidade.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Victor Coelho destacou o impacto positivo da iniciativa. “A entrega desta nova sede é um marco importante para a saúde pública de Cachoeiro. Estamos garantindo um ambiente mais digno, acolhedor e bem equipado, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Nosso compromisso é continuar investindo em saúde e promovendo parcerias que realmente façam a diferença na vida da nossa população”, afirmou.

Crias

O secretário de Saúde, Gedson Alves, por sua vez, reforçou a importância do novo espaço. “Essa mudança representa um avanço significativo no atendimento às pessoas que precisam do Crias. Além de oferecer um local mais adequado, estamos ampliando a capacidade de atendimento com uma estrutura de excelência. O trabalho integrado da nossa equipe multidisciplinar é fundamental para garantir um tratamento humanizado e eficaz”, ressaltou.

Com a nova estrutura, o Crias está preparado para atender com mais qualidade. A unidade oferece testes rápidos para detecção do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Nos casos de diagnóstico positivo, o tratamento é iniciado imediatamente, com acompanhamento de uma equipe composta por médicos, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos e outros profissionais de saúde.