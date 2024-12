Igreja promove exame de vista gratuito em Cachoeiro

A Igreja Evangélica Renovada Jesus o Bom Pastor, localizada no bairro Bom Pastor, em Cachoeiro de Itapemirim, irá realizar uma ação social onde moradores da região poderão fazer exames de vista em troca de 1kg de alimento.

Leia também: Prefeitura de Cachoeiro antecipa pagamento de dezembro dos servidores

O responsável pela realização do evento é o Grupo Seven, da cidade da Serra, e essa é a segunda vez que a igreja é palco da ação.

O objetivo é facilitar o acesso de quem precisa cuidar da visão, já que a maioria das pessoas não tem condições de pagar pelo procedimento. Além disso, parte dos alimentos arrecadados serão usados na promoção do jantar solidário, servido toda quinta-feira para famílias carentes, no pátio da igreja. Outra parte da arrecadação será entregue em forma de doação também para famílias necessitadas.

As inscrições são limitadas e devem ser feitas através do link, clicando AQUI. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 99926-3576, com o pastor responsável pela igreja, Osias Antônio.

Serviço

Local: Igreja Evangélica Renovada Jesus o Bom Pastor (Rua das garças, 126 – Bom Pastor, Cachoeiro de Itapemirim)

Data: 28/12/2024

Horário: 14h às 17h

Inscrição: Inscrição para Exame de Vista