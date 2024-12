Chove no Espírito Santo neste sábado (28)? Confira previsão completa

O tempo neste sábado (28) segue com sol entre algumas nuvens pelo Estado e há pequena chance de chuva passageira durante o dia na região Nordeste do Estado e a partir da tarde nas regiões Sul e Serrana.

Nas demais regiões não chove. O vento segue acelerado por todo o litoral capixaba podendo ter rajadas entre o litoral da região Sul e da Grande Vitória.

Grande Vitória: sol entre algumas nuvens, sem chuva. Vento moderado a forte no litoral.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Região Sul: sol entre algumas nuvens, com chuvas rápidas à tarde. Vento moderado a forte no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Região Serrana: sol entre algumas nuvens, com chuvas rápidas à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Região Norte: sol entre algumas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Região Noroeste: sol entre algumas nuvens, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Região Nordeste: sol entre algumas nuvens, com chuvas passageiras durante o dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.