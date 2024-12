Como fica o tempo nesta quarta-feira (25) de Natal? Confira

Na quarta-feira (25), dia de Natal, a nebulosidade diminui em todo o Estado e são esperadas apenas chuvas passageiras na região Nordeste durante a manhã e à tarde nas regiões Norte, Noroeste e Serrana do estado. Nas demais regiões não há previsão de chuva e as temperaturas voltam a aumentar.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens com chuvas rápidas à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens com chuvas rápidas à tarde. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens com chuvas rápidas à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens, com chance de chuva rápida pela manhã. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.

