Conselho Municipal da Juventude de Cachoeiro elege novos membros

Na noite de segunda-feira (6), a Prefeitura de Cachoeiro elegeu os novos membros do Conselho Municipal de Juventude (CMJ). A solenidade foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), no bairro Coronel Borges.

O CMJ contempla os segmentos: religioso, mulheres, coletivo de defesa e proteção da igualdade racial, LGBTQIAP+, cultural, estudantil, direitos humanos, esporte e outras representações coletivas.Entre os empossados estão representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): Marcele Paulino Ribeiro, do Coletivo Juntos: Edson Luiz de Souza Jacinto Júnior, do Não Só Mais Um Silva: Henrique Gomes Minto, IBRAT: Michael Luiz Silva da Fraga, Espaço Cultural Luz Del Fuego: Titi e FOMES: Aline Priscila Lopes Leal.

Sobre o CMJ

O Conselho Municipal da Juventude é um espaço de diálogo entre a sociedade civil e o Poder Público para deliberação e acompanhamento das políticas públicas para jovens.

Amparado pela Constituição de 1988 que aborda sobre a necessidade de promover a consulta e a tomada de decisões com toda a sociedade. Em Cachoeiro, o CMJ foi reformulado em novembro de 2017 sob a LEI N° 7.509 e abre inscrições a cada dois anos para novas eleições.