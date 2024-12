Corpo de Bombeiros presta homenagem a personalidades capixabas

Na tarde desta sexta-feira (27), foram entregues as medalhas Nestor Gomes e a Comemorativa dos 50 anos da Defesa Civil.

Os homenageados foram, o Procurador-Geral de Justiça o Dr. Francisco Martínez Berdeal na sede do Ministério Publico Federal, pelas mãos do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, juntamente com o Coronel Benício Ferrari Junior, Assessor Especial do Comando.

As medalhas representam o reconhecimento do CBMES e CEPDEC @defesacivil.es pelas importantes contribuições do MPES e do Dr Francisco nas atuações em conjunto, destacadamente, nas ações de gestão de desastres.

Ficou evidente, a importância do MPES na atuação nos gabinetes de crises e Centros de Comando e Controle, como se deu, por exemplo, no enfrentamento à COVID e no desastre de 2024 no Sul do estado.