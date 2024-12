Governo entrega obras de saneamento e infraestrutura em Ponto Belo

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve no município de Ponto Belo, nesta sexta-feira (27), para inauguração de um pacote de obras com investimento de R$ 4,1 milhões do Governo do Estado, provenientes do Fundo Cidades, envolvendo implantação de sistema de esgotamento sanitário, construção de ciclovia e reforma do Centro de Atenção ao Turista.

Leia também: Governo anuncia licitação para reurbanização da Orla de Praia Grande

Durante o evento, o governador Renato Casagrande destacou a continuidade dos investimentos no município. “Estamos entregando um pacote em Ponto Belo e é muito bom estar terminando o ano com tantos investimentos. E não vamos parar no ano que vem não. Já visitamos uma quadra, inauguramos Cmei, Campo Bom de Bola, ciclovia, passeio para o Balneário, calçamento de ruas. São investimentos importantíssimos que só um governo organizado e equilibrado, que tem compromisso em levar desenvolvimento pra todo o estado, consegue fazer. E nós estamos fazendo em todo o Espírito Santo”, comentou.

Todas as obras foram executadas em parceria com a prefeitura do município. Ao todo, com recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Cidades, os investimentos do Governo em obras e projetos no município de Ponto Belo somam R$ 5.469.879,20.



O sistema de esgotamento sanitário foi executado no bairro Vista Dourada, envolvendo as etapas de ligação das redes de água e esgoto e de instalação de sistema de recalque, que promove o bombeamento do esgoto de Vista Dourada ao bairro Vila Nova. Com o sistema, o esgoto fluirá por gravidade até a estação de tratamento já existente no município.



Foram implantados 1.118,00 metros de rede coletora de esgoto, 20 unidades de poços de visita, 130 ligações domiciliares de esgoto, 240,00 metros de rede de água tratada, 78 ligações de água e 300,00 metros de linha de recalque de esgoto bruto. “A obra representa um avanço significativo na melhoria das condições de saneamento básico da região”, afirmou a secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, que gerencia o Fundo Cidades.



A população de Ponto Belo também foi beneficiada com a construção de uma ciclovia ligando a sede do município ao Balneário Dourado. Ao todo, foram inaugurados aproximadamente 2.191,30 metros de extensão da pista de ciclovia com pavimentação em Pavi-S, 5.830 metros de extensão de meio-fio de concreto pré-moldado, 8.602.92 m2 de piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura de argamassa de cimento e areia, pintura os pisos e sistema de iluminação com LED.



A outra obra inaugurada nesta sexta-feira (27) foi a da reforma do Centro de Atenção ao Turista, com a construção de 50,22 metros quadrados de paredes em alvenaria de blocos cerâmicos e reboco tipo paulista de argamassa de cimento, para maior solidez da estrutura; reforma de três banheiros, com adaptações para atender pessoas com deficiência uma bancada de granito no local onde serão fornecidas informações aos turistas; restauração da cobertura para proteção contra efeitos do clima e pintura.



Segundo Maria Emanuela Pedroso, as três obras foram realizadas com repasses diretos de recursos do Fundo Cidades ao Fundo Municipal de Investimentos de Ponto Belo. “O Governo do Estado vem promovendo o desenvolvimento integrado de todo o Espírito Santo e garantindo mais qualidade de vida à população”, pontuou a secretária.



Já no bairro Vista Dourada, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), entregou uma importante obra de urbanização. A intervenção, realizada em parceria com a Prefeitura Municipal, contou com um investimento de R$ 1,7 milhão e beneficiará diretamente 8.016 habitantes, promovendo melhorias significativas na qualidade de vida da população e no desenvolvimento urbano da região.

A obra contemplou a pavimentação e drenagem superficial das ruas Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis e Sete, além da revitalização de duas praças públicas no bairro. Foram pavimentados 8.607,06 metros quadrados com blocos de concreto, instalados 2.594,08 metros de meio-fio e 2.330,87 metros de sarjeta de concreto, além da execução de 4.486,77 metros quadrados de calçadas acessíveis, garantindo maior mobilidade e inclusão para os moradores. A sinalização horizontal foi implantada em uma área de 324 metros quadrados, reforçando a segurança nas vias.

As duas praças do bairro também receberam melhorias importantes. A primeira praça contou com a pavimentação de 804,84 metros quadrados, 140 metros de meio-fio, a instalação de 30 bancos de concreto e o plantio de 255,66 metros quadrados de grama. Já a segunda praça foi revitalizada com 603,66 metros quadrados de pavimentação, 55,26 metros de meio fio, 18 bancos de concreto e o plantio de 150,27 metros quadrados de grama. Esses espaços foram transformados em locais mais agradáveis e acessíveis, incentivando a convivência e o lazer da comunidade.

Durante a inauguração, o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, destacou o impacto positivo da obra para os moradores. “O Governo do Estado tem um compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e com a qualidade de vida dos capixabas. Esta obra é mais uma demonstração de que, com trabalho e parceria, é possível transformar os espaços públicos e contribuir para o desenvolvimento dos municípios”, afirmou.

A revitalização do bairro Vista Dourada é parte de um amplo programa de investimentos em infraestrutura urbana, realizado pelo Governo do Espírito Santo, que tem como objetivo fomentar o crescimento sustentável e atender às necessidades das comunidades em todas as regiões do Estado.

Itamira

Durante a solenidade desta sexta-feira (27), o governador Renato Casagrande inaugurou a obra de reforma da Unidade Básica de Saúde Itamira, no município de Ponto Belo. O investimento na obra demandou recursos da ordem de R$ 105.880,00, sendo viabilizada por meio do Componente Infraestrutura do Plano Decenal APS+10, da Secretaria da Saúde (Sesa).



O Plano Decenal APS+10 (Portaria Sesa nº 075-R, de 10 de maio de 2022) visa ampliar o acesso da população aos serviços de saúde mais humanizados, acolhedores e resolutivos, por meio da elaboração de ações e programas para a qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS).

Entre essas ações, tem-se o Componente Infraestrutura para a construção de UBS nos municípios capixabas. Ao todo, 52 municípios estão sendo contemplados com repasse de recursos para construção de 108 novas unidades básicas de Saúde em todo Espírito Santo.

Na Educação, foi inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ciranda do Futuro. Por meio de recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), o Governo do Estado repassou R$ 1.675.800,00 ao município.

Entre as principais intervenções, foram realizadas a construção da unidade escolar com cinco salas de aula, laboratório de informática, pedagogia, cozinha, brinquedoteca, lavanderia, secretaria, sanitários, sala dos professores, refeitório, parquinho, áreas administrativas e área externa. Com a obra foi possível a manutenção de 54 vagas e ampliação de 50 vagas, totalizando 104 vagas na Rede Pública Municipal.

Durante a agenda, foi feita visita às obras de reforma da quadra poliesportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Célia Bacelar. Também feita por meio de recursos do Funpaes, por meio do repasse de R$ 1.339.200,00, as melhorias no espaço, que foi construído em 1998, contribuirão para a realização de projetos pedagógicos desenvolvidos pela escola, bem como para a prática de atividades esportivas.



Ainda no distrito de Itamira, foram inaugurados pelo governador do Estado um quiosque, arquibancada e muro de arrimo para o Campo Bom de Bola, além da reforma da arquibancada e da quadra de areia da praça da localidade. As obras foram realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em um investimento total de R$ 1.060.826,42.

O quiosque construído conta com dois pavimentos. Já a arquibancada se estende por um comprimento unilateral do campo e tem três alturas de assentos. E na reforma da quadra, foram feitas a pintura do equipamento e da arquibancada, cobertura em policarbonato, troca de areia da quadra e colocação de traves.

“O Governo do Estado tem realizado obras de norte a sul do Estado na área do esporte. Aqui em Ponto Belo não é diferente. Já foram inauguradas a construção desse Campo Bom de Bola de Itamira, a revitalização de outro campo na sede do município e do novo ginásio de esportes. Obras que comprovam que o Governo Estado com a casa em ordem e capacidade de investimento em nossos municípios”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.