Definido! Confira se Marataízes terá programação oficial de Réveillon

O município de Marataízes, localizado no Litoral Sul capixaba, irá finalizar o ano de 2024 sem nenhuma programação oficial de Réveillon.

Conhecida por ser uma cidade turística, acostumada a grandes eventos que atraem públicos de todas as regiões, Marataízes parece uma cidade “fantasma”.

O município é o único do litoral que não irá celebrar a chegada do ano novo com festa, obrigando os moradores a providenciarem seus próprios festejos ou buscar um Réveillon em outro município vizinho.

O prefeito Tininho, que perdeu as eleições deste ano, assinou na última semana um decreto determinando ponto facultativo nas repartições públicas do município nas vésperas de Natal e Ano Novo.

Em final de mandato, o atual prefeito não tem nada do que comemorar, afinal de contas, a cidade vive um caos administrativo.