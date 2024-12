Dono da Afrodisíaca permanece na UTI após confusão em Marataízes

O proprietário da Afrodisíaca Salgados, Gilson Rosa, permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Menino Jesus, no balneário de Itaipava, em Itapemirim. No último domingo (22), ele sofreu uma queda durante uma confusão na praia da Areia Preta, em Marataízes.

De acordo com informações de amigos de Gilson, ele estava na praia quando um rapaz ligou um som alto. Ele se dirigiu até o rapaz e pediu que para abaixar o som. O rapaz se recusou e ele insistiu. Nesse momento, o rapaz o empurrou. Gilson caiu e bateu com a cabeça no meio-fio.

Um vídeo que circula pelas redes sociais, mostra Gilson caído no chão sendo socorrido por populares, enquanto o rapaz tenta deixar o local acompanhado de outras pessoas.

Segundo amigos, Gilson está tendo algumas ausências que pode ser resquício da queda, e chegou a sofrer uma crise convulsiva. Por esta razão, optaram por ele passar a noite no hospital de Itapemirim, mas nesta segunda-feira (23), deve ser transferido para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.

O caso será registrado na Polícia Civil, para que seja apurado e o autor identificado.