PRF apreende 140 tabletes de drogas, arma e “rebite” no Espírito Santo

Na tarde deste domingo (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 140 tabletes de entorpecentes, uma arma de fogo e comprimidos de estimulantes conhecidos como “rebite” no km 171 da BR-101, em Aracruz.

Leia também: Criança de sete anos é mordida por cachorro em distrito de Alegre

Por volta das 16h15, uma carreta Scania/R450 branca, atrelada a um semirreboque frigorífico, foi abordada durante fiscalização de rotina. No decorrer das verificações iniciais, os policiais constataram que o condutor não havia cumprido o descanso obrigatório e o mesmo confessou ter consumido dois comprimidos de “Nobésio Extra Forte” na madrugada do dia 21 para o dia 22 de dezembro, para prolongar a jornada ao volante. Ele apresentou uma cartela com seis comprimidos intactos e nove espaços vazios.

Na sequência, uma vistoria no interior do veículo revelou um revólver calibre .38 carregado com cinco munições intactas e uma deflagrada. A arma, que estava municiada, não possuía registro no nome do motorista.

Avançando na fiscalização, os agentes encontraram, escondidos sob a cama da cabine, os seguintes itens: dois tabletes de substância semelhante a cloridrato de cocaína (2 kg), um tablete de substância semelhante à maconha (1 kg) e cinco tabletes de pasta base de cocaína (5 kg).

Posteriormente, na delegacia de Polícia Civil em Linhares, uma nova inspeção realizada no veículo revelou um compartimento trancado por cadeado. Após localizar a chave, com a colaboração do motorista, os policiais encontraram quatro caixas contendo 132 tabletes de substância semelhante à maconha.

Questionado, o condutor declarou que havia recebido a proposta de uma pessoa desconhecida em um posto de combustíveis na rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. Pelo transporte até Linhares, ele receberia R$ 5 mil após a entrega. Sobre a arma, afirmou que era de sua posse.

Diante dos fatos, o motorista, os entorpecentes, a arma e o veículo foram encaminhados para Delegacia de Linhares, para os procedimentos legais.