Hospital divulga boletim com estado de saúde do dono da Afrodisíaca

O Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS) divulgou o boletim médico sobre o estado de saúde do dono da Afrodisíaca Salgados, Gilson Lourenço Rosa, de 67 anos, que se envolveu em uma confusão na praia da Areia Preta, em Marataízes na tarde do último domingo (22).

De acordo com o boletim médico, emitido pelo diretor técnico do HELS, às 15h, desta segunda-feira (23), o “paciente Gilson Lourenço Rosa, 67 anos, deu entrada no domingo, às 19h52, na Sala Vermelha do Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS), em Itapemirim, proveniente da Unidade de Pronto-Atendimento de Marataízes, trazido pelo SAMU, após relato histórico de agressão na rua”.

Leia também: Dono da Afrodisíaca permanece na UTI após confusão em Marataízes

Ainda, segundo o boletim, “após a admissão, nesta unidade, a equipe médica fez a avaliação clínica. Foram realizados os exames necessários, sem constatação de lesão grave. O paciente segue em bom estado geral, sem maiores complicações até o momento”, completa.

Entenda o caso

No último domingo (22), Gilson Rosa sofreu uma queda durante uma confusão na praia da Areia Preta, em Marataízes.

De acordo com informações de amigos de Gilson, ele estava na praia quando um rapaz ligou um som alto. Ele se dirigiu até o rapaz e pediu que para abaixar o som. O rapaz se recusou e ele insistiu. Nesse momento, o rapaz o empurrou. Gilson caiu e bateu com a cabeça no meio-fio.

Um vídeo que circula pelas redes sociais, mostra Gilson caído no chão sendo socorrido por populares, enquanto o rapaz tenta deixar o local acompanhado de outras pessoas.